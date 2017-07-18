Истрати: новичок «Краснодара» Иван — это бриллиант, который надо шлифовать

Футбольный агент Леонид Истрати поделился мнением о румынском футболисте Андрее Иване, который недавно перешёл в «Краснодар».
«Андреем Иваном интересовался «Эспаньол». Была речь об аренде, но клубы не договорились. За ним следили и итальянские клубы, но предметный интерес был только у «Краснодара». Очень талантливый парень. Ещё будучи в юношеских командах сборной Румынии, проявлял себя. Клуб использовал его на позиции нападающего, но я вижу его больше на позиции правого вингера. Предположу, что в «Краснодаре» играть именно справа. На свободном пространстве Иван играет очень здорово. У него большой талант, но есть куда расти. Он как бриллиант, который надо «шлифовать».
Что касается информации о запрете в контракте Ивана на кульбиты во время празднования гола, то я в это не верю. Когда забьёт гол — узнаем. Дай бог, чтобы забивал. Но обычно Андрей исполняет кульбиты. В последней игре Ивана, которую я смотрел, он оставил двоякое впечатление. Стабильности ему не хватает. Но, думаю, в «Краснодаре» Андрея научат правильно играть в футбол и смогут использовать все плюсы», — сказал Истрати в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.