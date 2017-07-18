Полузащитник Григорьев подписал контракт с «Уралом»

Полузащитник Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщил официальный «Твиттер» екатеринбургской команды. Сегодня днём новичок клуба уже провёл в составе «Урала» первую тренировку.
Первую часть прошлого сезона Григорьев провёл в «Ростове», после этого 27-летний футболист выступал в «Оренбурге» на правах аренды, сыграв 16 матчей в Российской футбольной Премьер-Лиге.
Григорьев принадлежал «Ростову» с 2016 года. Ранее он также защищал цвета «Спартака», МИТОСа (Новочеркасск) и столичного «Локомотива».
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