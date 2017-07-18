Дортмундская «Боруссия» обыграла «Милан», Обамейянг оформил дубль

В Тяньхе завершился матч между «Миланом» и дортмундской «Боруссией», который проходил в рамках Международного кубка чемпионов.
Уже на 15-й минуте дортмундцы повели в счёте. Кристиан Пулишич нашёл пасом Нури Шахина, который вывел «Боруссию» вперёд. Спустя четыре минуты арбитр назначил пенальти в ворота «Милана», и Пьер-Эмерик Обамейянг его реализовал – 2:0.
Россонери сумели отыграть один мяч ещё до перерыва. На 24-й минуте отличился Карлос Бакка – 2:1. Во втором тайме подопечные Винченцо Монтеллы пропустили вновь и отыграться на смогли. Обамейянг после передачи Пулишича установил окончательный результат — 3:1.
Стоит отметить, что по ходу матча Монтелла произвёл 9 замен, но не выпустил на поле недавно продлившего контракт голкипера Джанлуиджи Доннарумму и его старшего брата Антонио.