В Бразилии сообщили, что Неймар принял предложение «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар продолжит карьеру в «ПСЖ». Esporte Interativo сообщает, что футболист принял предложение парижан. На официальной странице канала появилось фото Неймара в футболке «ПСЖ».
Парижане готовы заплатить «Барселоне» за нападающего отступные в размере € 222 млн. Действующий контракт 25-летнего бразильца с каталонским клубом в силе до лета 2021 года.
Ранее вице-президент сине-гранатовых по спортивным проектам Хорди Местре сообщил, что Неймар на 200% не перейдёт в «ПСЖ».
Вице-президент «Барселоны»: Неймар на 200% не перейдёт в другой клуб
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