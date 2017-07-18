Тарханов: Григорьев — квалифицированный, опытный игрок, такой «Уралу» был нужен

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Максимом Григорьевым, который ранее вступал за «Ростов».
«Максим Григорьев всегда играл в командах с большой конкуренцией — «Локомотив», «Ростов», в «Оренбурге» всегда в основе выходил. Такой опытный игрок был нам нужен. Я посмотрел уже на него на тренировках: Григорьев — квалифицированный футболист», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Первую часть прошлого сезона Григорьев провёл в «Ростове», после этого 27-летний футболист выступал в «Оренбурге» на правах аренды, сыграв 16 матчей в Российской футбольной Премьер-Лиге.
Полузащитник Григорьев подписал контракт с «Уралом»