«Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 с «Динамо».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Тигиев, Леонтьев, Щербаков, Попов, Ананидзе, Бакаев, Тимофеев, Самсонов, Нимели, Давыдов.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». Начало в 19:30 мск.