«Локомотив» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» на матч 1-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Локомотив».
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
«Арсенал»: Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Берхамов, Боурчану, Горбатенко, Шевченко, Расич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Арсенал». Начало встречи — в 19:30 мск.