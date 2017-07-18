«Зенит» отреагировал на новость о соломенной «Зенит Арене» картинкой со спичками

«Зенит» отреагировал на новость о том, что в Ставропольском крае на ферме «Пономарёво» построили стадион из соломы, который назвали «Зенит Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.
В официальном «твиттере» сине-бело-голубых была опубликована картинка с фирменными спичками клуба и подписью: «Держите посылку». При этом ссылка вела на интернет-магазин клуба, где за 99 рублей можно приобрести спички‑магнит, которые называются «Лев».
Стадион сделали за пять дней, потратив 41 тыс. рублей. На табличке на стадионе указано, что при строительстве не было украдено ни одного рубля.
«Зенит» предложил спички строителям соломенной «Зенит Арены»
Фото: https://twitter.com/zenit_spb