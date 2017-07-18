Каррера: знаю историю противостояния с «Динамо», к дерби надо подойти серьёзно

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча первого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Сезон уже начался давно, мы работаем с 13 июня. Поэтому мы уже в чемпионате. После победы в Суперкубке мы тренировались на следующее утро. Те, кто играл с „Локомотивом“, провели восстановительную тренировку. Но в этом сезоне надо к этому привыкать, поскольку мы будем играть часто.
Сегодня ротация состава будет небольшой, поскольку мы должны победить. Я выставляю на поле тех, кто больше всего мне понравился на тренировках.
Я знаю историю противостояния «Спартака» с «Динамо», это дерби. К этой игре надо подойти серьёзно", — заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». Начало в 19:30 мск.