Калитвинцев: «Спартак» — раздражитель, но не более чем остальные соперники

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился ожиданиями от матча первого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Не буду лукавить, что для нас любой соперник очень принципиален. Эмоции положительные. Мы ждали год и делали всё возможное, чтобы здесь быть.
«Спартак» — раздражитель для любой команды и для нас в том числе. Но не более чем остальные соперники.
Насколько я знаю, те люди, которые переживали за нас на кухне, уже стали приходить на стадион. Люди идут на творчество и результат. Наши болельщики также приходят на самоотдачу футболистов. Им нравятся подкаты. Мы можем затянуть болельщиков качественной игрой и пониманием, за какой клуб мы играем. Болельщик может простить что угодно, кроме халатного отношения», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». Начало в 19:30 мск.