А. Кержаков: Головин – лучший футболист РФПЛ на данный момент

Координатор юношеских команд «Зенита» Александр Кержаков назвал лучшим игроком РФПЛ полузащитника ЦСКА Александра Головина, а также пожелал скорейшего восстановления хавбеку «армейцев» Алану Дзагоеву. Кержаков также поделился мнением о будущем форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Я за отечественных производителей, думаю, есть футболисты не хуже тех, которых сейчас натурализуют. Лучший футболист РФПЛ на данный момент – Александр Головин. Хочется, чтобы Дзагоев быстрее восстановился и набрал свою лучшую форму.
Что касается Смолова, то я за, чтобы он играл за границей, но было бы здорово, чтобы он оказался в «Зените», — сказал Кержаков в ходе трансляции в «Инстаграме».
А. Кержаков: через год вижу себя чемпионом страны с «Зенитом» в другом качестве