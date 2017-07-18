Фанаты «Локомотива» выступили против проведения матчей РФПЛ по будням

Фанаты «Локомотива» во время домашнего матча первого тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» выступили против проведения матчей чемпионата страны в будние дни, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Болельщики «железнодорожников», используя ненормативную лексику, громко скандировали: «Задолбали матчи по будням».
Матч «Локомотив» — «Арсенал» Т был вынесен на вторник, так как красно-зелёные в прошлую пятницу играли со «Спартаком» за Суперкубок России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал» Т.