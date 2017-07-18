Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и один из его помощников Виктор Онопко присутствуют на матче 1-го тура российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Локомотив» в Москве.
Примечательно, что ЦСКА предстоит матч с «Локомотивом» в рамках 2-го тура РФПЛ. Игра состоится 21 июля. В матче 1-го тура подопечные Виктора Гончаренко на выезде обыграли «Анжи» (3:1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал».
«Локомотив» — «Арсенал»: Гончаренко и Онопко присутствуют на матче