«Лацио» объявил о переходе Лукаса Лейвы из «Ливерпуля»

«Лацио» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Ливерпуля» полузащитника Лукаса Лейвы.
Финансовые подробности перехода не разглашаются, но, как сообщает интернет-издание Goal, сумма трансфера составила £ 5 млн.
Лукас Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года. В составе красных 30-летний бразильский хавбек провёл почти 350 матчей, выиграл Кубок лиги в 2012 году.
«Я всегда буду следить за „Ливерпулем“ и болеть за него. Я вернусь сюда, чтобы навестить друзей и посмотреть матчи», – цитирует Лейву официальный сайт красных.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
«Лацио» опубликовал фотографию Лейвы с клубной символикой