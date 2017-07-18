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«Лацио» объявил о переходе Лукаса Лейвы из «Ливерпуля»

18 июля 2017, вторник. 20:14. Футбол

«Лацио» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Ливерпуля» полузащитника Лукаса Лейвы.

Финансовые подробности перехода не разглашаются, но, как сообщает интернет-издание Goal, сумма трансфера составила £ 5 млн.

Лукас Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года. В составе красных 30-летний бразильский хавбек провёл почти 350 матчей, выиграл Кубок лиги в 2012 году.

«Я всегда буду следить за „Ливерпулем“ и болеть за него. Я вернусь сюда, чтобы навестить друзей и посмотреть матчи», – цитирует Лейву официальный сайт красных.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

«Лацио» опубликовал фотографию Лейвы с клубной символикой
Источник: Официальный сайт ФК "Лацио" Сообщить об ошибке
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Теги
Лацио Ливерпуль Лукас Лейва Трансферы Фото
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