Часть болельщиков не может попасть на матч «Динамо» — «Спартак»

Многие болельщики не смогли вовремя попасть на стадион «Арена Химки», где в эти минуты проходит матч 1-го тура РФПЛ «Динамо» – «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
На подъезде к арене была большая пробка, и часть любителей футбола до сих пор не могут добраться до своих мест на стадионе, несмотря на то что первый тайм встречи подходит к концу.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Спартак». К 38-й минуте счёт 2:0 в пользу красно-белых. Отличились Квинси Промес и Луис Адриано.