«Динамо» — «Спартак»: болельщики команд подрались на трибуне

Во время первого тайма матча первого тура российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» на центральном секторе стадиона «Арена Химки» случилась драка с участием болельщиков команд, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам безопасности.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». После первой половины встречи красно-белые ведут со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Квинси Промес и Луис Адриано.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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