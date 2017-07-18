Рыбусь прошёл медобследование для «Локомотива»

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива», сообщили комментаторы в эфире телеканала «Наш футбол». По их словам, футболист прибыл в Москву, прошёл медосмотр для «железнодорожников» и готов присоединиться к команде. Скорее всего, это будет не последняя покупка «Локомотива».
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что Рыбусь близок к переходу в «Локомотив».
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.
Оляс: «Лион» и «Локомотив» близки к соглашению по переходу Рыбуся