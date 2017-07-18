«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», забив в концовке

В матче 1-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле принимало «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:2.
Красно-белые повели со счётом 2:0 по итогам первого тайма. Голы на свой счёт записали Квинси Промес и Луис Адриано, которые отличились на 29-й и 32-й минутах соответственно. «Динамо» во второй половине встречи на это ответило голами Кирилла Панченко и Александра Ташаева. Первый мяч хозяева провели на 54-й минуте, а второй — в компенсированное время.
В матче 2-го тура РФПЛ «Динамо» примет на своём поле «Урал», а «Спартак» сыграет на выезде с «Уфой». Обе встречи состоятся 23 июля.
Посмотреть голы можно «твиттере» РФПЛ.