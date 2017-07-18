Сёмин: есть три очка в матче с «Арсеналом», это для «Локомотива» самое важное

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. Наставник отметил важность заработанных трёх очков в этой встрече после трудного матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:2), который состоялся 14 июля.
«Очень сложная победа. На мой взгляд, после матча со «Спартаком» было определённое недовосстановление. Много эмоций было в той игре. Хорошо, что выиграли. Есть три очка, и это для нас сегодня самое важное», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии