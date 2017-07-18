Божович: тульскому «Арсеналу» чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче первого тура российской Премьер-Лиги.
«Меня не удивила игра команды, потом что ребята хорошо работали, бились сегодня до конца. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы сравнять счёт. Были хорошие моменты и у „Локомотива“, и у нас. Сунзу — молодец. Очень хорошо сыграл, но не забили всё равно.
У нас ещё будут приобретения, так что скамейка будет подлиннее", — заявил Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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