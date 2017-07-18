Калитвинцев: на 2-й тайм вышли, не глядя на счёт на табло, и додавили «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев выступил на пресс-конференции после матча первого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась вничью со счётом 2:2. При этом после первого тайма бело-голубые проигрывали 0:2.
«Спасибо за аплодисменты, я передам футболистам – они этого заслуживают. Отталкиваюсь от качества той игры, которую показали во втором тайме при счёте 0:2. Мы спокойно разобрали ситуацию в раздевалке, внесли коррективы и вышли уже, не глядя на счёт на табло.
В первом тайме немного не справились с коллективной скоростью соперника. Сколько бы ни сыграли товарищеских матчей, в ФНЛ таких скоростей не было. Не справились, но потом адаптировались и во втором тайме показали больше, чем соперник. Не забили те моменты, которые должны были, хотя всегда говорим, что моментов не бывает много, их надо использовать. Но в итоге именно додавили. Своей самоотдачей, верой в себя заслужили.
Если отталкиваться от счёта, то можно гадать – угадали или нет с составом. Ребята под наблюдением – медицинским, функциональным. Играют те, кто лучше готов на данный момент. По всем показателям, по тренировкам Сапета и Зотов смотрелись хорошо. И первый тайм – это ошибки всей команды, а не двух конкретных игроков. Замена Сапеты на Сова – это корректива, внесенная в игру, а не результат недовольства Сашей. 90 минут Сову на сегодняшний день играть тяжело, но он идёт семимильными шагами и в физических кондициях, и в понимании нашей игры — он всё-таки только присоединился к нам.
У нас достаточно хорошая обойма, и мы ломаем голову над тем, что лучше, а не над тем, кто менее плох. Какие коррективы внёс в перерыве? Я уважаю Александра Фёдоровича Тарханова, но зачем я буду все карты сейчас раскрывать? Мы к «Уралу» что-то новое придумаем", — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.