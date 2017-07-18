Сикоев: в раздевалке Божович сказал игрокам «Арсенала», что все молодцы

Полузащитник тульского «Арсенала» Асланбек Сикоев прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 1-го тура РФПЛ, а также рассказал о реакции на неудачу главного тренера команды Миодрага Божовича.
«Игра была очень хорошей. Думаю, что она была равной. Но видите, так бывает — мы пропустили один мяч и проиграли. У нас тоже были хорошие моменты, чтобы забить, но не получилось. Ничего, будем смотреть игру, разберём ошибки и будем дальше стараться радовать болельщиков.
Тренер дал задание показывать свою игру, биться за мячи, зарабатывать штрафные и быть в штрафной при подачах. В раздевалке сказал, что все молодцы, так бывает — это футбол. Очень приятно дебютировать в Премьер-Лиге, эмоции захлёстывают», — передаёт слова хавбека корреспондент «Чемпионата» Кирилл Полков.
Сикоев появился на поле на 76-й минуте матча, выйдя на замену. Для 22-летнего футболиста встреча с «Локомотивом» стала дебютной в РФПЛ.