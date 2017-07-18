Романцев: «Спартак» переоценил себя во втором тайме матча с «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результат матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«Результат матча справедлив. «Динамо» недооценило себя в первом тайме, а «Спартак» переоценил себя во втором. Всё-таки динамовцы только вышли из ФНЛ, а красно-белые — чемпионы. По сезону бело-голубым так же нужно бороться, биться в каждой игре от начала до конца.
Доминирование «Динамо» во втором тайме ни в коем случае не связано с усталостью «Спартака» после Суперкубка. После моего возвращения из Америки в 1989 году у нас была игра с «Днепром» — они так возили нас во втором тайме, что мы еле выиграли. А ведь они летели, ехали на автобусе в жару. Молодые парни должны быть готовы играть уже на следующий день, они свежие всегда», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.