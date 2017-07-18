«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого

«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.
В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни.
Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.
Контрольный матч
«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) — «Бристоль Роверс» (Бристоль, Англия) — 2:1 (0:0)
Голы: Гаффни, 51 (0:1); Эрнандес, 67 (1:1); Боуэн, 88 (2:1).
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