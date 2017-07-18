Ещенко: в дальнейшем «Спартаку» надо забивать больше голов в первых таймах

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2). После первого тайма красно-белые вели со счётом 2:0, однако во второй половине встречи пропустили два мяча.
«Обидно пропустить на последних минутах. Не дотерпели, не дожали соперника. Наверное, это из-за того, что подустали. В дальнейшем надо будет забивать больше голов в первых таймах матчей, чтобы спокойнее было», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», забив в концовке