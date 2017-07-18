Глушаков: ничья — хороший результат для «Спартака» и пища для размышлений

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в матче 1-го тура РФПЛ.
«После Суперкубка устали, подсели физически. Но для нас это хороший результат, пища для размышлений. Пусть такое случится в первом туре, чтобы перестроиться психологически и идти в правильном направлении.
Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило эмоций? Где-то эмоций, где-то не хватило везения. В прошлом сезоне забивали много голов в концовках, в этом – пропустили. Может, что-то нам вернулось. Но надо сделать выводы и двигаться дальше.
Думаю, в первом тайме мы были посвежее, а во втором тайме не выполнили установку тренера. Стали неправильно играть. Я же не буду говорить, какая именно тактика у нас. Как Массимо вёл себя в раздевалке? Ничего не летало, всё спокойно. Обсудили игру, и всё», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.