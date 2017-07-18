Ан. Миранчук: к ЦСКА есть личная неприязнь, «Локомотив» не боится «армейцев»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал итоги матча 1-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0) и подчеркнул, что команда подходит к гостевому поединку 2-го тура с ЦСКА (21 июля) без страха.
«Мы владели преимуществом, в первом тайме имели два отличных момента. Из-за того, что их не реализовали, всё и затянулось. Юрий Палыч в перерыве сказал, что нужно быть наглее, острее, больше брать игру на себя, чаще забегать за защитников. Слава богу, в итоге забили.
Какие могут быть обиды из-за вызовов брата в сборную?! Если бы я обижался, уже бы в футбол не играл. Нормально на это смотрю. Тренер заменил именно меня, так что мне ещё есть над чем работать.
ЦСКА мы не боимся. Последний матч с ними сложился неудачно, поэтому осталась личная неприязнь. Главное — восстановиться к пятнице, но у нас нет других вариантов. Вообще силы у нас ещё есть, всё-таки только начало чемпионата.
Нам неважно, с кем играть в Лиге Европы. Наша цель — выступить там лучше, чем в прошлый раз. Вообще у «Локо» задачи на этот сезон самые высокие: попасть в еврокубки, снова выиграть Кубок», — передаёт слова Антона Миранчука корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.