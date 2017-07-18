Гилерме — о расисткой кричалке фанатов «Спартака»: даже не слушаю это!

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал, как воспринял расистскую кричалку, которую фанаты «Спартака» исполняли во время матча за Суперкубок России.
Напомним, что болельщики красно-белых скандировали: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна».
«Расистская кричалка в матче за Суперкубок? Да мне без разницы! Что я тут могу сказать? Я даже не слушаю это!
Это, конечно, некрасиво, но меня не отвлекает", — передаёт слова вратаря «Локомотива» корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Гилерме не стал обсуждать с бразильским СМИ кричалку фанатов «Спартака»