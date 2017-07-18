Гилерме: ожидали, что будет непросто, «Арсенал» был свежее «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче первого тура российской Премьер-Лиги.
«Все ожидали, что будет непросто. Первая игра в чемпионате всегда очень сложная. К тому же у нас был непростой матч против «Спартака» в Суперкубке — бегали 120 минут.
Считаю, что сегодня нам было сложно, потому что физически не хватало — это было видно на поле. «Арсенал» готовился всю неделю к этой игре и был свежее. Но мы понимали, что играем дома и неважно как, но должны достичь результата. Хорошо, что удалось выиграть. Думаю, что к Лиге Европы мы будем готовы, потому что сразу после сборов в такой график тяжело входить.
У нас ещё через два дня игра против ЦСКА — и тоже будет тяжело. Должны восстановиться, что ещё делать?" — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.