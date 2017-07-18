Чаушич: в матче с «Локомотивом» тульскому «Арсеналу» не хватило везения

Сербский полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич поделился впечатлениями от гостевого матча первого тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Спасибо за поздравления с дебютом. На мой взгляд, «Локомотив» — одна из сильнейших команд Премьер-лиги, поэтому, когда мы выходили на поле, знали, чего стоит ожидать от соперника. Матч складывался для нас непросто, несмотря на это, у нас было большое количество возможностей забить. Нам не хватило удачи — это футбол, забивает тот, кому улыбается удача. В этом матче нам не хватило везения, чтобы увезти хотя бы очко из Черкизово.
Физическое состояние сейчас не оптимальное, потому что я присоединился к команде за шесть дней до матча, до этого я тренировался индивидуально. Индивидуальные тренировки — это не то, по сравнению с тренировками в команде. В упущенном моменте в концовке мне не хватило пяти сантиметров до гола. Я верю, что в следующем матче у меня всё получится», — сказал Чаушич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.