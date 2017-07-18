Л. Федун после матча «Динамо» — «Спартак»: первый блин вышел комом

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 с «Динамо». Встреча первого тура, прошедшая на «Арене Химки», завершилась вничью со счётом 2:2. При этом красно-белые после первого тайма вели 2:0.
«Это начало сезона, первый блин вышел комом. После 120 минут Суперкубка (против „Локомотива“ 14 июля, победа 2:1. — Прим. „Чемпионата“) тяжело восстановиться, но весь сезон с Лигой чемпионов будет таким, поэтому команда должна подстраиваться», — заявил Федун, слова которого приводит ТАСС.
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