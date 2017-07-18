Силкин: не все игроки «Динамо» соответствуют уровню, необходимо усиливаться

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча первого тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«Динамовцы неплохо начали матч, но потом появилась какая-то робость и растерянность. В результате пропустили два мяча. Было ощущение, что команда не выкарабкается. Тем не менее «Динамо» добавило, Кириллу Панченко удалось забить мяч. Команда билась до последнего, боролась до конца, в результате на последних минутах удалось вырвать ничью. Для «Динамо» это очень важный результат. Надо сказать, что и «Спартак» почему-то бросил играть после первого тайма. Красно-белые просто встали. Очевидно, Денис Глушаков находится не в лучшей форме, ему не хватает свежести. Видимо, сказались игры за сборную России. Глушаков ведь не отдохнул толком, у него не было отпуска. Он единственный, кто играл не в свою игру и очень много ошибался.
После матча по игре «Динамо» осталось очень много вопросов. Мне было неприятно смотреть на их игру. Команде надо добавить активности в средней линии. Также есть вопросы по позициям игроков. Считаю, что не все футболисты соответствуют уровню. Для решения серьёзных задач необходимо усиливаться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.