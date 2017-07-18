Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола

Президент российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин вручил главе Чеченской Республики и почётному президенту «Ахмата» Рамзану Кадырову памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола». Председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил Кадырова почётной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации». Награждение прошло во время ужина, который Кадыров дал в честь участников торжественной презентации клуба «Ахмат».
«На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звёзды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие. Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления клуба „Ахмат“ и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин вручил мне памятный знак „За большой вклад в развитие отечественного футбола“. Очень ценной считаю и высокую оценку комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Председатель комитета Михаил Дегтярёв от имени Госдумы наградил меня почётной грамотой „За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики в Российской Федерации“. Это оценка труда нашей команды единомышленников.
Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали „Ахмату“ счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам!» — написал Кадыров на своей странице в «инстаграме».