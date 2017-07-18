Футболисты «Ливерпуля» записали видеообращение к ушедшему из клуба Лукасу Лейве

Футболисты «Ливерпуля» записали видеообращение для полузащитника Лукаса Лейвы, который покинул английский клуб после 10 лет выступления за него.
12 июля стало известно, что 30-летний бразильский футболист перешёл из «Ливерпуля» в «Лацио».
На видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Ливерпуля», Лукаса Лейву поблагодарили капитан красных Джордан Хендерсон, нападающий Дэниел Старридж, полузащитник Джеймс Милнер, защитник Альберто Морено и голкипер Симон Миньоле. Заканчивается видео аплодисментами игроков.