Конте подписал новый контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подписал новое соглашение с лондонским клубом. Новый контракт итальянского специалиста будет рассчитан на два года, сообщает официальный сайт «Челси».
«Я очень рад тому, что подписал новый контракт с «Челси». Мы чрезвычайно усердно работали в предыдущем сезоне для того, чтобы добиться чего-то чудесного, чем я горжусь. Теперь нам предстоит работать ещё усерднее, чтобы остаться наверху.
Болельщики «Челси» оказали мне большую поддержку с того, момента, как я пришёл в клуб год назад. Важно, чтобы мы и в дальнейшем вместе добивались успеха», — сказал Конте.
«Антонио добился невероятного успеха в прошлом сезоне. Он быстро адаптировался к английскому футболу и привёл клуб к победе в АПЛ. Его новый контракт с «Челси» обозначает веру клуба в то, что он с командой может продолжить добиваться результатов на внутренней и международной арене», — сказала директор «Челси» Марина Грановская.
Также сообщается, что к тренерскому штабу специалиста присоединятся Паоло Ваноли и Давиде Маццотта. Первый станет помощником наставника, а второй будет не только помогать Конте, но и отвечать за анализ выступлений игроков.
Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и привёл клуб к победе в английской Премьер-лиге по итогам своего первого сезона с командой.