Ал. Миранчук: нам с братом отлично играется вместе, но ещё есть куда стремиться

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от домашней победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги, рассказал об игре с братом Антоном, а также о возможности продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.
«Было тяжело после Суперкубка, но рад, что выиграли и выдержали натиск в концовке. Главное — добыли три очка дома. Не знаю, почему не забиваем. Были хорошие моменты. Может, усталость сказывается, не хватает конечной концентрации. Но в любом случае будем прибавлять в этом плане. С командами второй половины надо забить быстрый гол, и тогда играется легче. Сегодня „Арсенал“ был хорош. Были хорошие моменты у них. Но рад, что выдержали и выиграли.
Очень рад, что мы наконец вышли играть вместе с братом. Нам отлично играется вместе, но ещё есть куда стремиться. Надо забивать, играть результативно. Это только первый опыт и для него, и для нашей связки. Думаю, в дальнейшем будет всё лучше и лучше.
Уеду ли в Европу? Я же подписал недавно новый контракт. Нет-нет, я в „Локомотиве“, и я счастлив, что нахожусь с командой. Ко мне здесь очень хорошо относятся, здесь как дома. Не готов рассказать планы на ближайший год. Могу лишь сказать, что нужно играть лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Миранчук в эфире программы «8-16».