Промес: результат разочаровал, но доволен своим голом и голевой передачей

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после матча первого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» отметил, что разочарован результатом столичного дерби, но доволен тем, что он отметился результативными действиями.
Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась вничью со счётом 2:2. При этом после первого тайма красно-белые вели 2:0. На счету голландского хавбека гол и голевой пас.
«Разочаровал сегодняшний результат, но доволен своим голом и голевой передачей», — написал Промес в своём «твиттере».
Ещенко: в дальнейшем «Спартаку» надо забивать больше голов в первых таймах