Брызгалов: «Анжи» недооценивают, у нас хорошая, крепкая команда

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов поделился впечатлениями от домашнего матча первого тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
«Игра получилась достаточно тяжёлая. Недовольны первым таймом. Играли не так, как планировали, но было два стопроцентных момента, которые могли реализовать. ЦСКА больше владел мячом, больше атаковал, но у нас были опасные моменты с контратак. Могли уйти на перерыв при счёте 1:1. На второй тайм вышли с другим настроем, но в самом начале пропустили нелепый гол. Дальше забили, могли сравнять счёт, но нас подводила реализация. Когда Маркелов забил, команда заиграла чуть иначе, добавила в агрессии. Сразу могли сравнять счёт, и тогда была бы другая игра. При своих болельщиках, которые постоянно нас поддерживали, могли выиграть. Но, увы, пропустили третий гол.
«Анжи» не то что не уважают — нас недооценивают. Поэтому всё в наших руках. У нас хорошая, крепкая команда. Мы считаем, что можем положиться друг на друга. Будем брать характером, духом, от игры к игре будем прибавлять не только в этом, но и тактически, будем больше атаковать", — сказал Брызгалов в эфире программы «8-16».