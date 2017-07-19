«Партизан» пробился в 3-й квалификационный раунд ЛЧ и сыграет с «Олимпиакосом»

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов черногорский клуб «Будучность» принимал на своём поле сербский «Партизан». Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счётом 0:0.
В первом матче «Партизан» выиграл со счётом 2:0. Таким образом, сербы вышли в 3-й квалификационный раунд турнира, в котором встретятся с греческим «Олимпиакосом», а «Будучность» из Лиги чемпионов вылетела.
По итогам других ответных матчей 2-го квалификационного раунда сегодня путёвки в следующий этап турнира также получили азербайджанский «Карабах», исландский «Хабнарфьордюр» и хорватская «Риека».
Все результаты сыгранных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.