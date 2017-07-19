«Зенит» поддержал Кубок мира по соломенному футболу в Ставропольском крае

«Зенит» вновь отреагировал на новость о том, что в Ставропольском крае на ферме «Пономарёво» построили стадион из соломы, который назвали «Зенит Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.
«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждём на стадионе «Санкт-Петербург» для обмена опытом. Билет пришлём!» — говорится в сообщении официального «Твиттера» клуба.
«Зенит» отреагировал на новость о соломенной «Зенит Арене» картинкой со спичками