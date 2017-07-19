Кокорин: надеюсь, «СКА-Хабаровск» все игры будет проводить дома

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от гостевого матча первого тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» (2:0).
«Поздравляем всех с победой. Задачу набрать три очка выполнили, поэтому жаловаться не на что. Помню, когда в последний раз забивал. В прошлом туре, в том сезоне.
Перелёт — супер. То, что мы летаем арендованным самолётом, — это здорово, удобно. Чуть-чуть спали, потом не давали спать. Прилетели и жили по нашему времени. На этом газоне было хорошо играть. Не знаю, что было раньше, а сейчас отличный газон.
«СКА-Хабаровск» — отличная команда. Надеюсь, все игры они будут проводить здесь, не будут менять локацию.
Тяжело здесь играть, приходится привыкать к часовым поясам. Поэтому рады, что выиграли", — заявил форвард в интервью программе «8-16».