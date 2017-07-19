Кузяев: посвящаю свой первый гол в карьере семье и «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от первого гола в своей карьере в выездном победном матче первого тура РФПЛ над командой «СКА-Хабаровск» (2:0). В этой встрече 24-летний хавбек появился на поле после замены.
«Это вообще мой первый гол в карьере, не только в «Зените». Посвящаю его семье, которая меня постоянно поддерживает, и, конечно, «Зениту». Рад, что одержали победу.
Как мне искусственный газон? Я всё детство играл на таких газонах. Так что привыкать легко», — сказал Кузяев в эфире программы «8-16».
Посмотреть гол Далера Кузяева можно в официальном «твиттере» РФПЛ.
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