Юрченко: надеюсь, в ближайших турах к «Тосно» придёт удача и мы начнём забивать

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал домашнее поражение от «Уфы» (0:1) в матче 1-го тура РФПЛ.
«Счёт, конечно, нас не устраивает. Но радует то, что у нас есть моменты. Однако их нужно реализовывать. Надеюсь, в ближайших турах реализация придёт к нам, как и удача, и мы начнём забивать. Тогда всей команде будет проще.
Мои призывы партнёрам громче друг другу подсказывать? Это больше встряска для ребят, чтобы они были мобильны, сконцентрированы, не уходили в космос, то есть не заигрывались, а друг друга поддерживали, давали подсказки. Когда разговариваешь на футбольном поле, легче играется.
Мне сложно сказать, почему много владеем мячом, а реально голевых моментов мало. Моё дело — заниматься обороной и по возможности не пропускать мячи. В целом ребята сыграли хорошо, глаза горели. Думаю, они будут гореть ещё 29 игр», — сказал Юрченко в эфире программы «8-16».