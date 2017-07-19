Конфликт в VIP-ложе начался с оскорблений фанатов «Динамо» в адрес Зобнина

«Чемпионату» стали известны подробности конфликта, произошедшего в VIP-ложе стадиона «Арена Химки» в начале матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). По нашей информации, болельщики «Динамо» очень жёстко оскорбляли полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, сидевшего в VIP-ложе с супругой Раминой. После оскорблений фанаты перешли к активным действиям, пытались затеять драку во время игры. Были и попытки физического воздействия на Романа. За 23-летнего спартаковца заступился находившийся рядом VIP-болельщик. Словесная перепалка переросла в драку. Не ожидавшие отпора фанаты стали заливать сидевших в VIP-ложе водой. И лишь после этого заступившийся за Зобнина мужчина (как выяснилось впоследствии, болельщик ЦСКА) со злости облил водой оскорблявших Романа болельщиков «Динамо». Конфликт удалось локализовать спустя некоторое время.