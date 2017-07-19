Обляков: «Спартаку» не будет легко с «Уфой», постараемся выиграть

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков, являющийся воспитанником академии «Зенита», поделился эмоциями от старта сезона. В первом туре уфимцы на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге обыграли «Тосно» (1:0). Следующим соперником «Уфы» будет «Спартак». Игра состоится 23 июля.
«Помню, приходил на „Петровский“ с мамой, смотрел матчи и мечтал там играть. Эмоции после возвращения были положительные, хотел порадовать родителей, девушку, друзей. Мы выиграли, и я очень рад. К „Спартаку“, думаю, будем готовы ещё лучше. Конечно, матч со „Спартаком“ будет интересным. Спартаковцам не будет легко с нами, тем более не будет легко нам. Постараемся выложиться на сто процентов и выиграть.
Семак прививает нам отлаженную игру в обороне. Мы также отрабатываем много атакующих действий. Иногда эти заготовки проходят, и тогда получаются опасные атаки, с которых, надеюсь, будем забивать голы. „Уфе“ будет сложно повторить результат прошлого сезона, но мы постараемся и замахнёмся на более высокое место. Надеюсь, наш труд не пройдёт зря. Конечно, хотелось бы добраться до Лиги Европы. Хочется показать себя не хуже, чем в прошлом сезоне.
Для меня главное — играть и приносить пользу команде, а лидер „Уфы“ или не лидер — это сомнительное мнение. Хочу добиться с командой хорошего результата в сезоне. Надеюсь, у нас всё получится. В этом сезоне мне должно быть полегче. Буду стараться выполнить больше голевых передач, больше забить голов. Привыкну — и будет легче.
Конечно, у меня есть мечта попасть на чемпионат мира в составе сборной России. Каждому футболисту хочется показать России, что ты умеешь играть, помочь сборной, порадовать страну. Главная личная цель на сезон — играть как можно чаще, развиваться, становиться сильнее с каждым днём», — сказал Обляков в эфире передачи «8-16».