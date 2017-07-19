Зобнин: болельщики «Динамо» оскорбляли меня и полезли за мной в ложу

Травмированный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пришедший в качестве зрителя на матч 1-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:2) на стадион «Арена Химки», подтвердил, что столкнулся с агрессивным поведением болельщиков бело-голубых. Как уже сообщал «Чемпионат», болельщики «Динамо» очень жёстко оскорбляли Зобнина, сидевшего в VIP-ложе с супругой Раминой.
«Пришёл на матч. Болельщики „Динамо“ с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушёл от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на своё место. За десять минут до конца встречи ушёл, чтоб избежать дальнейшего конфликта», — цитирует Зобнина ТАСС.
Болельщик «Спартака» Сергей Крупский, ставший очевидцем этих событий, написал в «Твиттере»: «В соседней ложе сидел Рома Зобнин с женой, так на него снизу сразу несколько человек прыгнули, пытались по лицу въехать, Ромка увернулся и ушёл». На вопрос о том, почему спартаковские болельщики не заступились за Зобнина, Крупский ответил: «Увидели в последний момент, что между ложами перегородка, возможности перепрыгнуть не было, пока оббежали через коридор, они были уже внутри».