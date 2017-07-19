Фернандо: матч за Суперкубок сказался на игроках «Спартака» в игре с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо считает, что на физическом состоянии игроков красно-белых в матче первого тура РФПЛ с «Динамо» (2:2) сказалась встреча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1 ДВ), которая состоялась 14 июля.
«Все игроки и тренеры „Спартака“ не рады, что не получилось обыграть „Динамо“. На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что „Спартак“ стал слабее, „Спартак“ будет сильным в этом году. У „Динамо“ хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам», — приводит слова Фернандо ТАСС.
Фернандо: победа в матче за Суперкубок придаст «Спартаку» сил в новом сезоне