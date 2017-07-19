Хенриксен: настало время показать Слуцкому, что я способен играть в каждом матче

Полузащитник «Халл Сити» Маркус Хенриксен поделился ожиданиями от сезона-2017/18. По словам 24-летнего норвежца, он горит желанием показать главному тренеру команды Леониду Слуцкому всё, на что способен.
«Первый сезон стал для меня разочарованием. Надеюсь, второй получится более удачным и для меня, и для команды. Хочу выходить на поле в каждом матче. Настало время показать новому тренеру, что я способен на это.
Наша главная цель — борьба за возвращение в АПЛ. Многое слышал от парней, которые играли в Чемпионшипе пару сезонов назад. Это очень жёсткий чемпионат, с хорошими командами и сложными играми. Говорят, что здесь играть намного тяжелее. Но я к этому готов», — приводит слова Хенриксена официальный сайт клуба.