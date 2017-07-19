Фанаты «Локомотива» вручили М. Фернандешу приз «Лучшему игроку сезона»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после матча первого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0) получил из рук болельщиков сразу три приза как лучший игрок апреля, мая и всего сезона.
«Очень тронут вниманием болельщиков. Мне было очень приятно получить призы и услышать много добрых слов сегодня. Не раз говорил, что любой персональный приз мы делим в уме на всю команду, поэтому благодарю одноклубников за общую работу. Поздравляю всех с началом сезона и первой победой!» — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива».
Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезоне по версии болельщиков