Неймар: я счастлив в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что он счастлив в каталонском клубе и с нетерпением ждёт старта нового сезона.
«Прошлый сезон был моим лучшим в «Барселоне». Я привык к городу и клубу, я счастлив здесь. Это всегда отражается на игре спортсмена. В прошлом сезоне я наконец-то почувствовал себя полностью комфортно, несмотря на то что мы не завоевали титулов, которые хотели. Но мы проводили отличные матчи и проживали невероятные моменты. Теперь нам нужно работать в сезоне-2017/18», — приводит слова Неймара Goal.
Действующий контракт бразильца с каталонским клубом будет оставаться в силе до лета 2021 года. Ранее появилась информация, что Неймар принял предложение о переходе в «ПСЖ».